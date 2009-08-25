На границе с Польшей состоятся Европейские дни добрососедства

29-30 августа на границе между Украиной и Республикой Польша, в Кречёве-Нововолынске (Волынская область Украины) - Крылове (Люблинское воеводство, Республика Польша) возле пограничного знака №835, состоятся Европейские дни добрососедства.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, мероприятия состоятся по инициативе молодежных общественных организаций с украинской и польской сторон.

«Проведение Европейских Дней Добрососедства является важной формой укрепления и углубления приграничного сотрудничества, популяризации евроинтеграционного курса, ознакомления с экономическим, туристическим, культурно-художественным потенциалом народов двух стран”, - отмечается в сообщении.

Программа нынешних Европейских Дней Добрососедства на украинско-польской государственной границе предусматривает проведение форума трансграничного сотрудничества, круглого стола, трансграничной ярмарки, а также насыщена другими мероприятиями музыкального, спортивного характера и тому подобное.

В частности, как сообщили УНИАН организаторы праздника, 29 августа 2009 года в течение дня на Границе 835 будет проходить Трансграничная ярмарка. В программе которой - мастер классы, ярмарка ремесел, ярмарка волынских агроусадеб, выставка-продажа художественных произведений приграничья. На острове Крылов с польской стороны состоятся рыцарские турниры, инсценизация настоящего готского поселения. На фольк-сцене выступят народные творческие коллективы из Польши и Украины.

На ярмарку приглашены мастера преимущественно из западного региона: Ивано-Франковска, Львова, Луцка, Тернополя и других городов. Предусматривается участие около ста мастеров. Каждый из них – знаток своего дела и будет демонстрировать свои изделия на Ярмарке ремесел, как лучшие. Желающим представится возможность приобрести вышиванки, изделия из глины, рисунки на стекле, изделия из соломы, плетеные из лозы, куклы-мотанки, вязаные вещи, изделия из кожи, дерева, металла и много-много другого.

Будут проводиться также мастер-классы. Гончары будут обучать посетителей делать крынки на гончарном кругу, желающие могут попробовать себя на ткацком станке. Также вас научат, как работать с деревом, а кузнецы помогут из металла создать свою подкову счастья.

Гости фестиваля будут иметь возможность ознакомиться с изделиями сувенирного магазинчика «Венок васильковый» и приобрести изделия декоративно-прикладного искусства волынских мастеров и умельцев.