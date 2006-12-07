«УкрНет» обещает денежное вознаграждение за информацию о рейдерах

Крупнейший акционер ЗАО «Фтиком» (г. Донецк) компания «УкрНет», владеющая 87% акций «Фтикома», восстановила управление предприятием после отражения рейдерской атаки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «УкрНет».

В сообщении отмечается, что в настоящее время на предприятии ведется оптимизация бизнес-процесcов, повышение качества сервиса и улучшение социальных условий работников, в том числе легализация и выплата зарплаты.

"Решение организационных и правовых вопросов не отразится на слаженности работы «Фтикома», своевременном и качественном обслуживании клиентов", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в сообщении сказано, что сейчас на «Фтикоме» идет выемка документов в рамках следствия по фактам деятельности бывшего директора А.ОВОДЕНКО и главного бухгалтера Е.КИРИЕНКО.

"Несостоявшийся рейдер уже две недели не появляется на работе, скрываясь от следователей, акционеров и работников предприятия. Его примеру с 6 декабря последовала и главный бухгалтер «Фтикома» Е.КИРИЕНКО", – сказано в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что компания «УкрНет» осознает всю важность происходящих событий и, как мажоритарный акционер «Фтикома», готова выплатить денежное вознаграждение любому, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении А.ОВОДЕНКО и Е.КИРИЕНКО, которая обеспечит их встречу с правоохранительными органами.

Напомним, что «УкрНет», владеющий 87% акций «Фтикома», успешно отразил рейдерскую атаку на свое дочернее предприятие, которым пытался завладеть бывший директор, используя миноритарного акционера. В частности, используя миноритарного акционера Д.ТЕЛЕЖКИНА, А.ОВОДЕНКО «убедил» Ворошиловский райсуд г. Донецка запретить акционерам продавать акции, изменять устав, смещать директора или сокращать его полномочия. Донецкий областной апелляционный суд отменил ограничения.

Справка УНИАН. Компания «УкрНет» является лидером контент-рынка Украины. Ежедневно 1,5 миллиона интернет-пользователей просматривают новости на главной странице «УкрНет» (www.ukr.net). Наиболее популярные ресурсы «УкрНет» - услуги электронной почты, развлекательная информация, электронный маркет, работа, путешествия и др.

ЗАО «НТЦ «Фтиком» - оператор телекоммуникаций в Донецке и Донецкой области. Обладает развитой инфраструктурой волоконно-оптической связи, коммутаторами, базовыми станциями, оказывает услуги местной телефонии и беспроводного широкополосного доступа. По данным представителя акционеров ЗАО «Фтиком» Константина БЕДОВОГО, только себестоимость оборудования компании составляет не менее 4 млн. долл. С 2002 г. компании «УкрНет» принадлежит 87% акций «Фтикома».