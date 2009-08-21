«Збираймося воєдино»: Президент посетит фестиваль искусств

В пятницу, 21 августа, в 17.30 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО посетит фестиваль искусств «Збираймося воєдино», который состоится в Национальном дворце искусств «Украина».

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, на мероприятии, которое проводится в рамках фестиваля искусств Украины-2009, будут представлены творческие достижения украинских зарубежных общин.

Глава государства выступит перед участниками и гостями и вручит государственные награды представителям коллективов украинской диаспоры, чем отметит их усилия по сохранению национальных традиций и популяризации украинской культуры за пределами Украины.

Президент посмотрит концерт и осмотрит выставку скульптуры лемковских мастеров.

Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире НТКУ, 5 каналом, НРКУ и Всемирной службой «УТР».