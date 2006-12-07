В Харькове стреляли в зам начальника управления налоговой милиции

В Харькове ранен заместитель начальника Управления налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Харьковской области и еще один работник этой структуры.

Как сообщила корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, вчера, около 23.00, возле одного из кафе произошло столкновение, в результате которого один из заместителей начальника управления налоговой милиции получил ранение в правое предплечье. По словам Л.ВОЛКОВОЙ, в него стреляли резиновыми пулями, на месте происшествия найдено 5 гильз от пистолета.

Ранение также получил еще один работник налоговой милиции.

Они оба были доставлены в больницу. «Состояние здоровья одного из них удовлетворительное, он уже находится дома», - сообщила Л.ВОЛКОВА. Начальник ЦОС при этом не назвала фамилий пострадавших.