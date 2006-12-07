Порошенко прогнозирует резкое подорожание бензина в январе

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Петр ПОРОШЕНКО прогнозирует, что в январе украинским потребителям стоит ожидать резкого скачка цен, в первую очередь, на нефтепродукты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", по его словам, это связано с попытками правительства договориться с нефтяными компаниями о фиксированных ценах, что уже привело к дефициту топлива в отдельных регионах страны.

«Сдерживание инфляционных показателей произошло в значительной мере за счет регулирования цен на бензин, но уже сейчас мы находимся в канун товарного дефицита бензина, которого не хватает во многих регионах, – сказал П.ПОРОШЕНКО. – Рынок взорвется в декабре или в январе, и тогда инфляционный маховик будет быстро раскручиваться».

Как сообщалось, ранее нефтяные компании договорились с вице-премьером Андреем КЛЮЕВЫМ ограничить на своих АЗС цены на бензин А-95 до 3,65 грн./л, а на дизтопливо – до 3,6 грн./л. В ответ Кабинет Министров пообещал предоставить нефтяникам ряд льгот.

В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов – по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них завозится из России, а остальное поставляется нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси и Литвы.