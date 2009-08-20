Антимонопольный комитет требует снижения цен на сахар

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по факту необоснованного повышения цен на сахар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, об этом сообщил и.о. председателя Комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По информации пресс-службы, с начала 2009 года темпы роста цен на сахар превысили средние темпы роста потребительских цен почти в 1,2 раза.

По данным Минэкономики, состоянием на 1 августа с.г. остатки сахара составляют около 746 тыс. тонн при потребности текущего маркетингового года 150-160 тыс. тонн сахара. Из них, по информации Госкомстата, на предприятиях-производителях хранится около 71,1 тыс. тонн сахара, в сельскохозяйственных предприятиях – около 81,1 тыс. тонн этой продукции.

Поэтому, поскольку оснований для дефицита сахара в государстве на данное время нет, Комитет начал рассмотрение дела.

«Региональным отделением Антимонопольного комитета поставлена задача в однодневный срок выдвинуть требования ко всем самым крупным участникам рынка сахара: немедленно, и не позже чем до 26 августа с.г. уценить продукцию до экономически обоснованного уровню. В случае выполнения таких требований дело в отношении этих субъектов ведения хозяйства, которое сегодня возбуждено по факту необоснованного повышения цен на сахар, будет закрыто. Если оптовые торговцы и крупные розничные реализаторы сахара, в частности торговые сети, не пойдут на снижение цен до экономически обоснованной величины, к этим предприятиям будут применены жесткие конкурентно-финансовые санкции», – отметил О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

С целью стабилизации рынка сахара, и.о. председателя АМКУ обратился к председателю Совета Министров АР Крым и председателей облгосадминистраций с просьбой создать на местах соответствующие рабочие группы во главе с Главным управлением экономики. В состав группы должны войти представители Управления аграрного комплекса, Государственной инспекции по контролю за ценами в области, Государственной налоговой администрации. Работа групп призвана содействовать развитию конкуренции на рынке сахара и наработке стратегии урегулирования ситуации на этом рынке в каждом отдельно взятом регионе.

Также в пресс-службе напоминают, что в феврале 2006 года Комитет оштрафовал семь оптовых операторов рынка сахара за антиконкурентные согласованные действия. В частности, ООО «Украинская продовольственная компания», ООО «Агропродинвест», ООО «Сахарный союз», ООО «Гала-Трейд», ООО «Фирма «Астарта-Київ», ООО ТД «АПО «Цукровик Полтавщини», ООО «АПО «Цукровик Полтавщини» в целом на 17,2 тыс. грн. Эти компании в весенне-летний период 2005 года, согласовав свое ценовое поведение, синхронно повышали отпускные цены на сахар без обоснованных причин. Следствием этого стал значительный прыжок цен на сахар по всей стране и его безосновательное дорожание.

В марте 2008 г. Высший хозяйственный суд Украины принял решения, которым отказал в удовлетворении кассационных жалоб этих компаний, подтвердив правомерность действий АМКУ. Верховный суд Украины оставил эти решения без изменений.