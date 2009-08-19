Погода на завтра

Завтра в восточной части Украины и в Крыму местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с, на востоке и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-14°, на побережье морей 15-20°; днем 18-23°, в южной части и местами в западных областях 23-28°; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 13-18°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 20-22°.