На Буковине задержали работорговцев

Буковинские правоохранители пресекли деятельность двух организованных преступных групп, одна из которых занималась торговлей людьми, а другая сутенерством. В целом с начала года на Буковине раскрыто четыре преступления, связанные с торговлей людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД в Черновицкой области Александр РАРЕНКО.

По его словам, стражи порядка перекрыли также два канала вывоза девушек за границу и не допустили вывоз четырех украинок в Турцию с целью их сексуальной эксплуатации, а также обнаружили еще пять потерпевших от торговли людьми.

По словам А.РАРЕНКО, одна из буковинских групп сутенеров эксплуатировала 27 девушек, в т.ч. и четырех несовершеннолетних. Почти все девушки были из сельской местности, из бедных и неблагополучных семей. За одну ночь каждая из них приносила доход сексуальным эксплуататорам в размере 400-800 грн. «Работодатели» обеспечивали членов своего профсоюза жильем, охраной, питанием и одеждой. Организаторы сутенерского бизнеса уже отбывают наказание.

В этом году в области вскрыты также 14 преступлений, связанных с распространением порнографической продукции, одно преступление, связанное с распространением произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, четыре преступления, связанные с содержанием публичных домов, одно преступление, связанное со сводничеством для разврата, и два преступления, связанные с проституцией.