В Киеве аварийно остановлена ТЭЦ-6: 4 района остались без горячей воды

Сегодня, 17 августа, из-за прекращения газоснабжения со стороны ДК «Газ Украины» произошла аварийная остановка второго энергоблока ТЭЦ-6 АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК «Киевэнерго».

По словам заместителя технического директора АК «Киевэнерго» Юрия ГЛАДЫШЕВА, в 10:15 диспетчер «Киевтрансгаза» сообщил о начале принудительного снижения давления газа на ТЭЦ-6, и уже в 12:25 система защиты на ТЭЦ-6 отключила энергоблок №2.

Как отмечает пресс-служба компании, остановка газоснабжения ТЭЦ-6 и отключение последнего блока, который находился в работе, привели к значительному снижению надежности энергоснабжения потребителей Киева и Киевской области, поскольку ТЭЦ-6 прекратила генерацию электроэнергии.

По данным «Киевэнерго», из-за прекращения газоснабжения полностью прекращено горячее водоснабжение потребителям Оболонского, Деснянского районов и части Днепровского и Подольского районов Киева. Без горячего водоснабжения остаются 3810 потребителей (2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

По данным пресс-службы, в настоящее время долг «Киевэнерго» за потребленный газ перед ДК «Газ Украины» составляет 596 млн. грн. При этом с начала года компания почти не прирастила задолженность перед газопоставщиками, несмотря на большие объемы использования топлива для производства тепловой энергии потребителям. В то же время уровень задолженности потребителей за тепловую энергию по состоянию на 14 августа 2009 года составляет 814,041 млн. грн., из них долг жилищных организаций – 754,793 млн. грн. Долг потребителей за использованную электрическую энергию составляет 617,255 млн. грн. Наибольшим должником компании является ОАО «Киевводоканал» – 286,345 млн. грн.

Долг Киевской городской государственной администрации перед АК "Киевэнерго" по компенсации разницы тарифов на производство тепловой энергии на 1 июля 2009 года составлял 1,2 млрд. грн.