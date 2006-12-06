Верховная Рада приняла госбюджет на 2007 год

Верховная Рада приняла Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2007 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 249 из 421 народного депутата зарегистрированного в зале.

За принятие бюджета проголосовали 186 депутатов из фракции Партии регионов, 5 - от БЮТ, 4 – от «Нашей Украины», 29 – от СПУ, 21 – КПУ, 4 внефракционных депутата.

Доходы государственного бюджета Украины на 2007 год запланированы в сумме 147 млрд. 888 млн. грн., в том числе доходы общего фонда государственного бюджета – 116 млрд. 176 млн. грн., доходы специального фонда – 31 млрд. 711 млн. грн.

Расходы государственного бюджета на 2007 год запланированы в сумме 161 млрд. 819 млн. грн., в том числе расходы общего фонда - 130 млрд. 90 млн. грн., расходы специального фонда – 31 млрд. 728 млн. грн.

Объемы предоставления кредитов из государственного бюджета запланированы в сумме 3 млрд. 753 млн. грн., в том числе предоставление кредитов общего фонда государственного бюджета - 1 млрд. 37 млн. грн.

Предельный размер дефицита государственного бюджета Украины на 2007 год запланирован в сумме 15 млрд. 715 млн. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда – 14 млрд. 412 млн. грн.

Поступления от приватизации запланированы в объеме 10 млрд. 587 млн. грн.

Прожиточный минимум на 2007 год утвержден в размере с 1 января - 492 грн., с 1 апреля – 501 грн., с 1 октября – 510 грн.

Размер минимальной заработной платы с 1 января 2007 года устанавливается на уровне 400 грн. в месяц, с 1 июля 2007 года – 420 грн. и с 1 декабря 2007 года – 450 грн.

Предельный размер государственного внутреннего долга Украины на 31 декабря 2007 года устанавливается в размере 20 млрд. 274 млн. грн. и в сумме 1 млрд. 33 млн. долларов США. Предельный размер государственного внешнего долга Украины – в сумме, эквивалентной 9 млрд. 890 млн. долларов США.