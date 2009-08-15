Луценко: мне кажется, Пукач «сгорел»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что в случае подтверждения информации о том, что Алексей ПУКАЧ до своего задержания находился в тех или иных регионах Украины и не был задержан, ответственные лица в региональных подразделах милиции будут наказаны.

Об этом он заявил в интервью журналистам в Виннице.

«Сейчас я слышу от средств массовой информации, при неформальном общении с коллегами, с Генеральной прокуратурой, что ПУКАЧ длительное время скрывался на территории других областей. Пусть постоянно, эпизодически, но как только мы получим более точную информацию, с какого времени по какое и где он проживал, такие же служебные проверки (какие проходили после задержания А.ПУКАЧА в Житомирской области – УНИАН) пройдут по другим областям. И, безусловно, виновные будут привлечены к административной ответственности – те должностные лица, которые не выполнили свои прямые обязанности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он напомнил, что по результатам служебной проверки в Житомирской области был освобожден от занимаемой должности участковый, в ведении которого было, в том числе, и село Молочки Чудновского района Житомирской области.

Также был освобожден от должности «его прямой руководитель – начальник службы участковых инспекторов милиции». Кроме того освобожден от должности начальник райотдела милиции, а начальник уголовного розыска РО предупрежден о неполном служебном соответствии.

В то же время, отвечая на один из вопросов, касавшийся задержания А.ПУКАЧА, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Мне кажется, за все те годы, когда он скрывался, он «сгорел», осознавая, что он натворил. И именно поэтому он отказался от адвокатов, именно поэтому, насколько я знаю, он полностью сотрудничает со следствием. Вопрос лишь в том, чтобы он сотрудничал объективно и честно, чтобы нашли и наказали заказчиков».