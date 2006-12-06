Правительство упростило процедуру оформления субсидий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, сославшись на решение, принятое сегодня на заседании правительства.

Кроме того, Кабинет Министров одобрил проект закона, позволяющий реструктуризировать задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги, накопленную до 1 декабря 2006 года.

Напомним, вчера о принятии Кабмином указанных решений сообщил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК в ходе селекторного совещания по вопросам ЖКХ.

В частности, по его словам, для оформления субсидий гражданам потребуется представлять всего два документа – справку о доходах, а также счета по оплате за услуги ЖКХ.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что, согласно решению правительства, право на получение субсидий будут иметь граждане, которые платят за услуги ЖКХ более 20% совокупного дохода, а в случае наличия в семье инвалидов или неработоспособных – 15%.

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что, предупреждая возможное возникновение очередей в управлениях по оформлению субсидий, правительство предусмотрит в постановлении положение, согласно которому субсидия сможет оформляться в течение 2 месяцев с момента принятия решения органом местного самоуправления о повышении тарифов. Так, для примера, отметил Д.ТАБАЧНИК, если решение о повышении тарифов было принято с 1 декабря т.г., оформление субсидий можно произвести до 1 февраля 2007 года. Кроме того, правительство поручило местным администрациям усилить работу управлений по оформлению субсидий. В частности, обл- и райадминистрациям поручено организовать двухсменную работу этих управлений – с 8.00 до 20.00.

В частности, Д.ТАБАЧНИК от лица правительства сделал поручение Минстрою, Минэкономики, Минфину, Минтруда, а также Минюсту безотлагательно в течение суток проработать соответствующие изменения в Закон Украины «О реструктуризации задолженности населения за квартирную плату, жилищно-коммунальные услуги, потребленный газ и электроэнергию».

Справка УНИАН. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июня 2003 г. № 976, реструктуризация задолженности и внесение текущих платежей проводится путем заключения гражданином с предприятием, предоставляющем жилищно-коммунальные услуги, договора о реструктуризации задолженности и внесении текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Задолженность граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась на 1 июля 2003 г., реструктуризируется сроком до 60 месяцев - в зависимости от суммы задолженности и уровня совокупного дохода семьи на дату реструктуризации.

На период погашения реструктуризированной задолженности общая сумма текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности не должна превышать 25 процентов доходов, которые определяются во время начисления субсидий для работающих граждан, и 20 процентов - для пенсионеров и других лиц, которые получают какие-либо виды социальной помощи.

В случае, когда дохода гражданина, который заключил договор о реструктуризации задолженности, не хватает для полного погашения, срок действия договора продолжается по письменному заявлению гражданина до полного ее погашения.

По данным Госкомстата, в январе-июне 2006 года с населением было заключено 61,6 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

С начала действия постановления по погашению реструктуризированной задолженности (июль 2003 года) и по июль 2006 года было заключено 2 млн. 404,9 тыс. договоров на сумму 1 млрд. 555,8 млн. грн. Сумма внесенных платежей составляла 722,8 млн. гривень.