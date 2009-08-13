Четыре милиционера и шесть работниц сауны убиты в Дагестане
23:27, 13 августа 2009Общество
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Уточненные данные
По уточненным данным, в Дагестане убиты 4 милиционера и 6 работниц сауны, сообщили в городском отделе внутренних дел Буйнакска.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост милиции, расположенный возле Буйнакска, в результате 4 милиционера, дежуривших на посту, от полученных ран скончались на месте. После этого преступники совершили обстрел расположенной неподалеку сауны, в результате погибли по меньшей мере две работницы. Поиск преступников пока не принес результатов. В город стягиваются дополнительные подразделения милиции.
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