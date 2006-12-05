Киевский мэр обещает ряд непопулярных решений

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает в ближайшее время ряд непопулярных решений, но, по его словам, они касаются пополнения бюджета столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предупредил сегодня на пресс-конфренции, где был поднят вопрос о выкупе акций дополнительной эмиссии муниципального банка “Крещатик”.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, этот вопрос не соответствует теме сегодняшней пресс-конфренции: новые коммунальные тарифы в столице и субсидии. Он попросил дать возможность «на вопросы отвечать предметно». «Это не предмет нашей прес-конференции», - подчеркнул мэр.

Вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: “По поводу других комунальных предприятий, не менее важных или неважных для Киева, вы увидите скоро весьма неординарные мои решения. Но для киевлян это хорошо. Потому что мы в результате получим почти 600 млн. грн. дохода”.

Относительно банка “Крещатик” мэр сказал, что вопрос выкупа акций допэмиссии решался на сессии Киевсовета. “Конкретно мы ставили вопрос о выкупе. Но больше я ничего такого не скажу. Я никакого отношения к этому не имею. А обсуждать тему, что кто-то станет чьим-то – это глупости какие-то”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что сейчас бизнесом не занимается вообще. “Вот вообще. У меня даже мыслей нет. Хотя все, что я делал в жизни – это десятки тысяч рабочих мест. Я этим очень горжусь. Я зачеркнул эту часть своей жизни, когда я стал политиком”, - отметил мэр.