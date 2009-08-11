Киевский университет подвел итог вступительной кампании

В этом году в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко наивысший конкурс - 42 человека на место - был в Институте журналистики на направление подготовки «Реклама и связи с общественностью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в информационно-аналитической справке приемной комиссии КНУ им. Шевченко, которая была обнародована сегодня на пресс-конференции.

Как сообщили в КНУ, наибольшие конкурсы в это учебное заведение в ходе нынешней вступительной кампании были в Институте журналистики на направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» - 41,8 человек на место и «Издательское дело и редактирование» - 31,6 чел. на место, на экономическом факультете – 24,4; на географическом факультете (направление подготовки - туризм) – 15; факультете кибернетики: направления подготовки "Программная инженерия" – 23,6 и "Системный анализ" – 21,3 чел. на место. Также традиционно высоким остается конкурс в Институт международных отношений, который составил в этом году 18 человек на место.

В целом, сообщили в университете, в этом году к поступлению в учебное заведение абитуриенты подали 24 тыс. 606 заявлений, что является наивысшим показателем за последние 10 лет. В то же время средний конкурс в этот один из самых престижных вузов Украины конкурс на протяжении вступительной кампании 2009 года составил почти 9 абитуриентов на одно место.

Как сообщили в университете, на места государственного заказа зачислены 2773 студента. При этом, отмечают в КНУ им. Шевченко, на обучение в университет были зачислены все абитуриенты, имевшие льготы и подавшие оригиналы документов.