В Крыму милиционер ограбил мебельный магазин

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело в отношении следователя районного отделения милиции, который ограбил магазин офисной мебели и был задержан "на горячем".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры, в конце ноября сотрудник МВД со своим сообщником - проектировщиком одного из исследовательских институтов совершил кражу из магазина офисной мебели: правоохранитель с подельником вынесли имущества на 12 тыс. грн.

В тот же день они были задержаны. В настоящее время следователь райотдела милиции дает показания в прокуратуре о мотивах преступления. "Возможно, он таким образом пытался лучше понять психологию своих "подопечных", дела в отношении которых, возбужденные по статье 185 Уголовного кодекса Украины, и расследует милиция", - предполагает крымская прокуратура.

В отношении сотрудника МВД прокуратурой возбуждено уголовное дело именно по статье 185 Уголовного кодекса Украины.

Всего в текущем году в Крыму прокуратурой расследовано и направлено в суд 22 уголовных дела о преступлениях, совершенных крымскими милиционерами. Значительную часть из них составляют дела о преступлениях, связанных с коррупцией (получение и вымогание взяток, злоупотребления служебным положением), а также дела о преступлениях, связанных с применением незаконных методов дознания и досудебного следствия (применение физического насилия к подозреваемым).