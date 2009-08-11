БЮТ требует объективного расследования смерти однопартийца

Блок Юлии Тимошенко требует от правоохранительных органов проведения объективного расследования обстоятельств смерти одного из руководителей организации БЮТ в Донецке Темура Дангадзе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного и заявляет, что будет контролировать ход расследования и сделает все от него зависящее, чтобы были установлены истинные причины смерти их активиста.

Как сообщалось, тело 29-летнего Т.Дангадзе с огнестрельным ранением головы было найдено 8 августа 2009 года в собственном доме. Т.Дангадзе возглавлял Калининскую районную партийную организацию «ВО «Батьківщина» в городе Донецке.

Для выяснения обстоятельств гибели Т.Дангадзе сегодня из Министерства внутренних дел Украины в Донецк выехала специально созданная группа специалистов.

В то же время в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области сообщили, что обстоятельства смерти Т.Дангадзе указывают на его самоубийство.