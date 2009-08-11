Пресс-конференция “Пивной алкоголизм - STOP!”

13 августа в 13.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: «Пиво – не вода! Украинцы вымрут, если продолжат лакать пиво литрами!».

В пресс-конференции примет участие народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ), главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, член координационного совета Всеукраинской общественной организации «Трезвая Украина» Артём СТУПАКОВ, а также участницы дуэта «VГубы» Анна АЛИШЕР и Алёна ЛИФИНЦЕВА.

Участники пресс-конференции призывают народных депутатов поддержать внесённый Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, Евгением СУСЛОВЫМ и принятый в первом чтении 5 марта 2009 года проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков).

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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