В ГАИ придумали, как выиграть борьбу на дорогах

Столичное управление ГАИ предлагает установить штрафные санкции к водителям в размере от одного до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, специалисты КГГА и ГУ МВД Украины пришли к заключению, что борьбу за порядок на дорогах и тротуарах столицы выиграть без законодательных изменений невозможно.

По словам заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, заторы на дорогах чаще всего образуются из-за нарушения водителями правил дорожного движения, “а добиться от водителей соблюдения этих правил движения городская автоинспекция, как показывает жизнь, не в состоянии. Человек, сидящий за рулем «Мерса» или «БМВ», даже глазом не ведет, когда его штрафуют за разные нарушения то на 3,40 грн., то на 8,50 грн. или 17 грн. - это для него даже не копейки. Самый большой штраф – за пребывание в нетрезвом виде за рулем - составляет порядка 340 грн.”.

Отдельной проблемой является также стихийный отстой транспортных средств как на проезжей части улицы, так и на тротуарах.

Столичные власти неоднократно пытались решить эти неотложные вопросы, в частности, Киевсовет отдельным документом урегулировал правоотношения по эвакуации автомобилей. В городе на сегодняшний день работают 24 эвакуатора, оборудованы две спецплощадки для хранения эвакуированных авто. Создана также материально-техническая база для работы мобильных групп, которые блокируют колеса машин нарушителей. Рассматриваются варианты организации движения транспорта, которые направлены на разгрузку улиц города автотранспортом и тому подобное.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба КГГА, специалисты из Госавтоинспекции утверждают, что навести настоящий порядок на дороге можно лишь при условии введения суровых санкций к нарушителям. Специалисты уже разработали предложения, касающиеся изменений в Закон «О дорожном движении», которыми, в частности, и предусмотрено увеличение размера штрафа, по меньшей мере, до одного - десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а за создание аварийной обстановки – до 50 таких минимумов. Изменениями также предусмотрено право для должностных лиц ГАИ не возвращать водителю удостоверение, пока тот либо не будет вообще лишен права на это удостоверение, либо не уплатит надлежащий штраф.

Столичные власти предлагают всем, кто имеет право законодательной инициативы, ознакомиться с предложениями ГАИ и поддержать отмеченные изменения в действующее законодательство, отмечает пресс-служба горгосадминистрации.