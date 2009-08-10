Под Севастополем горят леса

В Севастополе продолжается ликвидация лесного пожара.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Севастополе, пожар возник 8 августа в 15.13 вблизи поселков Хмельницкое и Черноречье Балаклавского району в лесном массиве Севастопольского опытного лесоохотничьего хозяйства.

Из-за усиления ветра и особенностей горного рельефа пожар распространился на площади 90 га, из которых повреждено 23 га верхушек лесонасаждений. В 21.50 в тот же день пожар был локализован.

По состоянию на 07.00 9-го августа открытого горения в лесополосе не наблюдается, продолжается тушение отдельных участков по всей площади пожара.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 149 спасателей и 32 единицы техники.