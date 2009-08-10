77 видов животных, птиц и рыб внесли в «Красный список» на Закарпатье

77 видов животных, птиц и рыб внесли в «Красный список» в Закарпатской области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты Закарпатского областного совета на сессии 7 августа.

77 видов животных, в том числе 56 видов птиц, 19 видов млекопитающих и 2 вида рыб внесены в региональный «Красный список». Это перечень редких и исчезающих видов, не внесенных в Красную книгу Украины, но подлежащих особой охране.

Перечень животных для внесения в «Красный список» подготовили ученые Ужгородского национального университета. Целесообразность утверждения указанных списков для внесения их в Красную книгу Украины подтверждена протоколом заседания кафедры энтомологии и сохранения биоразноообразия УжНУ от 22 июня.