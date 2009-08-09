НИИ украиноведения повысился в статусе
07:17, 09 августа 2009Общество
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Президент подписал указ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил Научно-исследовательскому институту украиноведения статус национального.
Текст соответствующего указа главы государства размещен на его официальном сайте.
Согласно документу, такое решение принято учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности Научно-исследовательского института украиноведения, его весомый вклад в развитие национального образования и науки.
«Присвоить Научно-исследовательскому институту украиноведения статус национального и в дальнейшем именовать его - Национальный научно-исследовательский институт украиноведения”, - говорится в указе.
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