Антикризисная коалиция предлагает США реальное сотрудничество, а не декларации

Антикризисная коалиция и правительство Украины предложили США реальное прагматическое сотрудничество, а не декларацию общих лозунгов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении координатора парламентской коалиции, лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ в связи с визитом премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в США.

“Перипетии вокруг визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Соединенные Штаты Америки свидетельствуют, что антикризисная коалиция и правительство нашли общий язык с Вашингтоном. Это, естественно, почувствовали и оппоненты. Как следствие, мы получили локальный внутриполитический скандал, волны которого восприняли все иностранные партнеры государства. Но, несмотря на все козни и ревность других ветвей власти, мы знаем, что визит премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА – это составная часть в налаживании отношений Киева с Вашингтоном”, - заявляет Р.БОГАТЫРЁВА

Народный депутат также подчеркнула, что антикризисная коалиция является надежным партнером, с которым можно договариваться. “Тем более, что мы предлагаем не заигрывание с США и декларацию общих лозунгов, а реальное прагматическое сотрудничество. Мы понимаем, что важность развития стабильных отношений с США для нашего государства обусловливается необходимостью поддержки на пути проведения системных экономических и политических реформ, которые являются предпосылкой полноправного вхождения Украины в европейские структуры, интеграции в мировую экономическую систему и улучшения инвестиционного сотрудничества”, - отметила она.

По мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, характерным признаком современного украинско-американского диалога всех уровней и направлений является “настроенность Соединенных Штатов на всестороннее развитие сотрудничества и поддержку достижений Украины в заявленных целях при условиях наличия практики активных и инициативных действий со стороны украинской стороны”. “Мы благодарны США за поддержку Украины – это мы видели и на примере на пути отмены правительством США поправки Джексона-Веника, в предоставлении украинской экономике статуса рыночной и относительно подписания договора о взаимном доступе на рынки товаров и услуг”, - отметила координатор парламентского большинства.

В то же время народный депутат считает необходимым учесть, что существующая тенденция к углублению украинско-американского сотрудничества и развитию стратегического партнерства по широкому спектру вопросов обусловлена также и внешними факторами. “Так, современное состояние российско-американских отношений, которое характеризуется наличием некоторых разногласий позиций государства в оценке важных проблем международных отношений, в частности, ядерной программы Ирана, стало дополнительным стимулом повышения интереса к нашему государству со стороны Вашингтона. Для Штатов это особенно актуально, поскольку здесь Киев выступает цивилизованным посредником в решение вопросов урегулирования конфликтов, энергетической безопасности и стабильности в регионе”, - заявляет Р.БОГАТЫРЁВА.