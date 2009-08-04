Пукач не назовет заказчиков, потому что «при Краве» не мог их знать

Пукач не мог и никогда не сможет назвать реальных заказчиков убийства Гонгадзе. В этом убежден эксперт с двадцатилетним опытом работы в правоохранительных органах, пожелавший остаться неназванным. В интервью УНИАН он сказал: "Пукач не мог и никогда не сможет назвать реальных заказчиков убийства Гонгадзе просто по той причине, что он их никогда не знал и не мог знать. Такая фигура, как Пукач, априори не мог быть во времена Кравченко (Юрий Кравченко – министр внутренних дел. – Авт.) носителем этой информации.

Эксперт утверждает, что во времена Кравченко существовала жесткая субординация, а Пукач не был человеком, наиболее приближенным к министру. Если знать Кравченко, принципы его деятельности, ту жесткую субординацию, которая им культивировалась, в принципе невозможно предположить, чтобы генералу Пукачу было известно, кто отдал приказ на похищение и убийство или на похищение, обернувшееся убийством (мы ведь до сих пор не знаем, каким был реальный “заказ”)... - говорит бывший работник правоохранительных органов.

- Когда я говорю о субординации, которую жестко культивировал министр, это означает одно – железобетонное единомыслие и железобетонное единоначалие. Есть “Крава”, принимающий решения и есть жесткая вертикаль, по которой эти решения спускаются вниз и которая обеспечивает их выполнение. И Пукач в этой вертикали – почти рядовой руководитель департамента. Между ним и Кравченко еще стоят, если идти снизу вверх, как минимум заместитель министра – куратор блока и первый заместитель министра.

Это сегодня, когда в министерстве посты разобраны и распределены между коалицией и некоалицией, а внутри коалиции между одним и другими, одна политическая сила может дать направление указание “своему” заместителю, а другая – “своему”, и работа закипит. Коммунисты, скажем, напрягут Мармазова, БЮТ – Клюева (Василий Мармазов – заместитель министра, Михаил Клюев – первый заместитель министра внутренних дел. – Авт.) и так далее. А тогда, при Кравченко, такое в голову никому бы не пришло. Дело можно было иметь только с ним, приказы отдавал только он и спрашивал за их выполнение только он сам".

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