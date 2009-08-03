Ученые обнаружили новый штамм вируса ВИЧ

Французские ученые обнаружили новый штамм вируса, который вызывает ВИЧ.

По их словам, он передается человеку от горилл. Три известные до сих пор штамма вируса перешли к человеку от шимпанзе, передает Би-Би-Си.

Исследователи, опубликовавшие об этом статью в американском журнале Nature Medicine, указывают, что это открытие подчеркивает необходимость поисков новых вариантов вируса ВИЧ, особенно в Центральной и Западной Африке.

Считается, что именно там более века назад произошел межвидовой переход вируса ВИЧ от шимпанзе к человеку.

Новый штамм вируса ВИЧ был обнаружен у женщины из Камеруна, которая не имеет симптомов СПИДа.