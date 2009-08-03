Ученые обнаружили новый штамм вируса ВИЧ
09:14, 03 августа 2009Общество
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Передается человеку от горилл
Французские ученые обнаружили новый штамм вируса, который вызывает ВИЧ.
По их словам, он передается человеку от горилл. Три известные до сих пор штамма вируса перешли к человеку от шимпанзе, передает Би-Би-Си.
Исследователи, опубликовавшие об этом статью в американском журнале Nature Medicine, указывают, что это открытие подчеркивает необходимость поисков новых вариантов вируса ВИЧ, особенно в Центральной и Западной Африке.
Считается, что именно там более века назад произошел межвидовой переход вируса ВИЧ от шимпанзе к человеку.
Новый штамм вируса ВИЧ был обнаружен у женщины из Камеруна, которая не имеет симптомов СПИДа.
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