Сотрудника банка уволили за сопротивление грабителю

Банковского служащего отделения банка Key Bank в Сиэтле на западе США уволили за то, что он оказал сопротивление грабителю и задержал его до прибытия полиции, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

30-летний Джим Николсон находился за стойкой, когда появился грабитель и потребовал отдать ему деньги. Мужчина попытался схватить злоумышленника, но тот вырвался и выбежал из помещения. Служащий последовал за ним.

Николсон преследовал грабителя несколько кварталов и наконец задержал, сбив того с ног, с помощью прохожего. Как выяснилось, налетчик не был вооружен.

Журналистам служащий рассказал, что знает о требовании службы безопасности банка не оказывать сопротивление грабителям и выполнять все их требования. Однако, по словам Николсона, он поддался инстинкту.

Отважный сотрудник был уволен уже на следующий день. В Key Bank от комментариев отказались.