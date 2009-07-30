Российские компании скупают украинские АЗС "оптом и в розницу"

Иностранные бизнесмены „оптом и в розницу” скупают украинские автозаправочные сети.

Об этом пишет газета «Україна молода».

В частности, отмечает издание, ситуация в финансово-кредитной сфере пока не вселяет оптимизма, потому владельцы малых и средних сетей АЗС уже массово распродают свою собственность.

“Первой ласточкой стала продажа 22% акций компании „Галнафтогаз” Европейскому банку реконструкции и развития за смешную цену – 50 млн. долларов”, - информирует “УП”, отмечая, что одна АЗС стоила покупателю чуть больше 800 тыс. долл. - до кризиса ее можно было продать за 2-3 млн. долл.

Кроме того, пишет издание, “днями стало известно об очередной сделке: розничную сеть „Укртатнефть”, которая продает сравнительно дешевое горючее, планирует приобрести российская „ТНК БР”. “Эта компания, как известно, исповедует совсем другие ценовые приоритеты. Причем 114 заправок могут стать фактически российскими за эти же самые 50 млн. долларов”, - отмечает газета, обращая внимание, что “стоимость одной побьет рекорд падения цен: 446 тысяч долларов”.

Как сказал исполнительный директор консалтинговой компании „Паливні альтернативи” Виталий ДАВИЙ „в банковской сфере сложная ситуация, поэтому часть сетей оказывается в трудном положении, и их может купить большая структура”. Среди „больших” компаний, готовящихся придти на украинский рынок под прикрытием экономического кризиса, – традиционно российские структуры, добавил эксперт.

„Так вышло, что сырье, заводы и заправки их, - сказал в свою очередь эксперт Киевского международного энергетического Q-клуба, бывший заместитель руководителя НАК „Нафтогаз Украины” Иван ДИЯК. – То есть, мы обычно используем российскую нефть, ее перерабатывают российские компании и опять же россияне продают готовую продукцию”. Выходит, по его словам, “тотальный контроль, который влияет не только на рынок, но и на экономику государства”.