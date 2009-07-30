Эксперт: Юлия Владимировна уже год думает о курсе 6-6,5 грн./долл.

Исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК считает, что рыночным на сегодня можно считать курс 8 грн./долл.

Как сказал он в беседе с корреспондентом УНИАН: «И наши расчеты, и расчеты других организаций показывают, что при нынешнем состоянии торгового баланса и состоянии экономики в районе 8 грн./долл. - это более менее рыночный, балансовый курс».

При этом, комментируя заявление главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, о том, что при «правильной политике» Нацбанка гривню можно укрепить до уровня 6-6,5 грн./долл., Д.БОЯРЧУК сказал: «Насколько я знаю, эти 6-6,5 грн./долл., такое представление о курсе, у Юлии Владимировны уже целый год, но я думаю, что это невозможно будет сделать».

В целом эксперт считает, что сегодня Национальный банк Украины проводит достаточно грамотную политику, при этом отмечает, что одних только действий НБУ для удержания курса обычно недостаточно.

«В принципе, Нацбанк действует достаточно грамотно. Но проблема в том, что одних действий НБУ для того, чтобы поддерживать курс. как правило, не достаточно. Основной вопрос касается бюджетной политики», - сказал эксперт.

По словам Д.БОЯРЧУКА, сегодня большие проблемы с наполнением Госбюджета, что в свою очередь может стать причиной давления на Нацбанк со стороны правительства с целью эмиссионного покрытия дефицита денежных ресурсов. При этом он отметил, что вероятность таких действий НБУ невелика.

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