Задержан инкассатор, похитивший из банка 5 млн. грн.

В Луганской области задержан бывший начальник отдела инкассации коммерческого банка, осенью прошлого года похитивший 5 млн. грн., который был объявлен в международный розыск.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области.

На допросах бывший начальник отдела инкассации коммерческого банка сознался, что идея завладеть деньгами преступным путем появилась у него еще в августе 2008 года. Мужчина сообщил, что 17 сентября 2008 года имел точную информацию о том, что на следующий день будет осуществляться инкассация 5 млн. грн. Согласно разработанному плану, в похищении денег ему должны были помочь сын и приятель, проживающий в городе Алчевск. 18 сентября бывший инкассатор вывез из банка деньги и в предварительно обусловленных местах передал их своим сообщникам: сыну - 2 млн. 600 тыс. грн., остальные - приятелю.

Как выяснилось в ходе допроса, после этого преступник выехал в Станично-Луганский район, где оставил в одной из лесопосадок инкассаторский автомобиль, а сам на попутном транспорте добрался до границы. Паспорт гражданина России позволил мужчине беспрепятственно попасть в Санкт-Петербург, где он прожил восемь месяцев, после чего решил вернуться домой.

В данное время бывший инкассатор и двое его сообщников арестованы. 2 млн. 600 тыс. грн., которые сохранялись у сына, изъяты. Розыск остальных денежных средств продолжается.