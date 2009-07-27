Доллар на межбанке взял планку 8 гривень

Сегодня на украинском межбанке торги по паре доллар США/гривня открылись на уровне 7,9200/7,9800, и к 11:00 котировки не изменились. К полудню цены составили 7,9188/8,0000 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на уровне 7,9300/8,0000 грн./долл. (максимальный средний уровень составил 7,9400/8,0000 в 14:16, минимальный средний – 7,9000/7,9800 в 11:06).

Как сообщает компания "Укрдилинг", сегодня на межбанковском валютном рынке Украины НБУ покупал доллары США по 7,6500 и продавал по 7,6700 грн.

Российский рубль котировался банками по 0,2569/0,2589. Колеблясь в течение дня, к закрытию курс составил 0,2575/0,2605.

Торги по евро стартовали с отметок 11,2939/11,3794. К 11:00 спрэд расширился (11,2319/11,3850), и на момент закрытия котировки увеличились и вышли на 11,3176/11,4176 (максимальный средний курс был зафиксирован в 14:56 - 11,3375/11,4400, а минимальный средний – в 12:23 - 11,2335/11,3470).

На Depo рынке гривня овернайт котируется банками по 0,5/1,5%, доллар – по 3,0/7,0%. Месячные ресурсы составляют: UAH - 7,0/11,0% и USD - 5,0/11,0%.