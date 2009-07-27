КГГА через суд вернула новые тарифы Черновецкого на ЖКУ
Решение Киевского апелляционного
Сегодня Киевский апелляционный административный суд принял определение об удовлетворении апелляционной жалобы Киевской городской государственной администрации на определение Шевченковского районного суда столицы от 6 июля, которым было остановлено действие распоряжений администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, судом принято решение в пользу города и указанное определение Шевченковского райсуда Киева отменено.
Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева своим определением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. о повышении коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ.
Согласно вышеуказанным распоряжениям КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.
17 июля Кабинет министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Комментируя это решение правительства, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными. “Приостановление Кабинетом министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киевсовета является незаконным и осуществлено накануне президентских выборов в Украине ”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.