Семен Могилевич, он же Шнайдер, выпущен на свободу

Фигуранты дела об уклонении от уплаты налогов бывший глава компании "Арбат Престиж" Владимир Некрасов и его предполагаемый сообщник Сергей Шнайдер отпущены из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Данное решение было принято в связи с тем, что 26 июля 2009 г. истек срок содержания обвиняемых под стражей. Оба фигуранта дела были отпущены на свободу еще 24 июля 2009 г.

Стоит отметить, что в минувшую субботу, 25 июля, адвокаты отрицали сам факт освобождения своих подзащитных. А в воскресенье они уже не отвечали на звонки.

Напомним, гендиректор сети "Арбат Престиж" В.Некрасов был задержан 23 января 2008 г., а на следующий день арестован. Бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов за 2005-2006 гг. в размере 49,5 млн руб., в том числе через фирмы-однодневки.

Вместе с ним был задержан и арестован С.Шнайдер (впоследствии выяснилось, что под этим именем в деле фигурирует объявленный в международный розыск С.Могилевич), которого следствие считает автором схемы уклонения от налогов. Оба арестованных отрицают свою вину.

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