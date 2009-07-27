Межбанк открылся ростом доллара и евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9220/7,9660 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2570/0,2590, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2845/11,3310. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4247/1,4249 (пятница – 1,4201/1,4203).

В пятницу Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютным парам евро-гривня – 10,9100 и швейцарский франк-гривня – 7,1800.