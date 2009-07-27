Харьковская ОГА критикует Минобороны

Харьковская облгосадминистрация требует от Министерства обороны Украины активизировать работу по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, случившегося в прошлом году на артиллерийских складах вблизи Лозовой.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации Владимир РОСОХА, соответствующие письма власти региона направили в адрес Минобороны и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ.

По словам В.РОСОХИ, Минобороны еще не подало на утверждение правительства проект программы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Лозовой. Она была согласована с областной властью и министерствами, но Минобороны вместе с МЧС до сих пор не распределили между собой запланированные работы.

"Поскольку программа не принята, то не финансируются в надлежащих объемах работы по утилизации боеприпасов, ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в военном городке, расположенном рядом со складами", - сказал В.РОСОХА.

Он сообщил, что денежные средства нужны также для передачи этого городка на баланс городскому совету, чтобы привести его инфраструктуру в надлежащее состояния.

Кроме того, несколько раз в сезон следует обрабатывать гербицидами растения на территории артскладв, но выделенных 100 тыс. грн. хватило лишь на одну обработку.

По словам В.РОСОХИ, Харьковская облгосадминистрация настаивает на рассмотрении вышеупомянутых проблем на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Справка УНИАН. Пожар на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ вблизи города Лозовая, где хранится почти 95 тысяч тонн боеприпасов, произошел 27 августа 2008 года Из-за этого возникла детонация боеприпасов. Они разлетелись в том числе и за пределы артсклада.