Кризис уже проходит, или это пока только кажется?

Аналитики предостерегают Уолл-стрит от эйфории на фоне роста до годового пика основных фондовых индексов по итогам объявленных на минувшей неделе банками и крупнейшими корпорациями квартальной прибыли.

Отчеты о квартальной прибыли более 70% американских компаний превзошли ожидания рынка и прогнозы аналитиков, отмечает инвестиционная Jefferies & Co.

Индекс Dow Jones на минувшей неделе впервые перевалил за психологическую отметку в 9 тысяч пунктов, закрыв недельные торги на уровне 9.093,24 пункта.

Индекс Wilshire 5000 Total Market Index, оценивающий динамику 5 тысяч компаний, акции которых обращаются на биржах, рос на минувшей неделе изо дня в день, отыграв Уолл-стриту за неделю 500 миллиардов долларов.

Инвесторы несколько воспряли за две неделе роста рынка, 44% участников интерактивного опроса CNN в пятницу заявили, что увеличили свой инвестиционный портфель за последние дни, хотя 56% продолжают выжидать.

Большинство компаний заявили, что прибыль достигнута за счет сокращения внутренних расходов, в первую очередь за счет массовых увольнений.

"Чье-то сокращение расходов означает, что кто-то теряет рабочие места, заявил в эфире CNN глава инвестиционного офиса компании Tradition Capital Management Бен Холлибартон.

По его мнению, рост безработицы во втором полугодии и подавленные настроения потребителей подрывают надежды на значительное оздоровление экономики США.

"Предаваться эйфории слишком рано", - говорится в комментарии инвестиционной компании Nomura International.

РИА "Новости"