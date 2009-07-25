Украинцев таки заставят платить за газ по цене импортного

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики Украины приняла решение относительно повышения цен на газ для населения и предприятий теплокомуненерго. Сообщение об этом появилось на официальном сайте НКРЭ.

Итак, с 1 сентября 2009 года на 20% вырастет розничная цена на природный газ, который используется для потребностей населения.

С 1 октября 2009 года также на 20% будут повышены предельные уровни цен на природный газ для субъектов ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, что используется для производства и предоставления населению услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

А с 1 января 2010 года ежеквартально будет осуществляться повышение цен на газ на 20 %, пока цены на газ для населения Украины и ТКЕ не будут приведены в соответствие с ценами на импортированный природный газ.

Интересно, что в сообщении НКРЕ вообще отсутствуют упоминания даты, когда было принято решение о повышении цены на газ.

Как сообщал УНИАН, 21 июля появилась информация о распоряжении Кабмина № 795-р от 10 июля, которым было рекомендовано НАК «Нафтогаз Украины», Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), Минтопвэнерго, Минэкономики и Минфину в июле-сентябре текущего года подать правительству рекомендации относительно пересмотра цен на природный газ для населения с 1 октября 2009 года. Комментируя настоящий документ, глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Валерий Кальченко утверждал, что правительство, в частности, премьер-министр Юлия Тимошенко не видит оснований для пересмотра цен на газ для этих категорий потребителей, поскольку в условиях финансового кризиса для повышения тарифов для населения нет оснований, а повышение тарифов для ТКЕ может еще больше ухудшить платежную дисциплину предприятий коммунальной теплоэнергетики. И ссылался на поручение Президента Виктора Ющенко, закрепленное в планах мер по стабилизации финансового положения НАК «Нефтегаз Украины».

22 июля украинские СМИ сообщили, что повышение цен на газ для населения НКРЭ, якобы, утвердила еще 9 июля, поскольку соответствующее требование содержится в меморандуме правительства Тимошенко с МВФ о предоставлении Украине третьего транша кредита. Коммерсант-Украина даже приводил номера постановлений НКРЭ, а общее содержание информации о повышении цен было абсолютно идентичным обнародованному сейчас на сайте НКРЭ плану повышения цены на газ.

23 июля начальник отдела связей с общественностью и международной координации НКРЭ Иван Слободянюк заявил журналистам, что национальная комиссия регулирования электроэнергетики опровергает информацию о принятии постановлений относительно повышения цен на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики. «Таких документов комиссия не принимала», – сказал он.

Напомним, что премьер-министр Юлия Тимошенко до сих пор заявляла, что стоимость топлива для населения не будет расти: "Я категорически против повышения цены на газ для людей. Я пообещала, что в текущем году она не изменится, и я сдержу свое обещание". Более того, в конце прошлого года и в начале текущего Тимошенко еще и аргументировала свою позицию о сохранении цен на газ для людей тем, что все потребности населения Украины и теплокомуненерго в газе полностью покрываются за счет газа собственной украинской добычи, поэтому размер цен на импортный газ не имеет и не может иметь никакого отношения к тарифам на голубое топливо для населения.

Сейчас население покупает природный газ по 402-622 грн. (около 51,5-79,7 дол.) за тысячу кубометров (в зависимости от объема потребления). Для сравнения: его стоимость для промышленности составляет 310 дол. за тысячу кубометров. Разница между ценой покупки газа ТКЕ у "Нафтогаза" (1176 грн., или около 153,7 дол. за тысячу кубометров) и ценой закупки монополией горючего в России (среднегодовая цена – 228 дол. за тысячу кубометров) дотируется из госбюджета.