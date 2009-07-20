В Днепропетровской области на взятке поймали двух офицеров милиции

В Днепропетровской области за вымогательство и получение взяток задержаны двое офицеров милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, лейтенант милиции, следователь отделения по расследованию экономических преступлений УМВД Кривого Рога получил 2 тыс. долларов за обещание не привлекать к уголовной ответственности гражданина, который совершил кражу.

Следователь УМВД Днепропетровска, капитан милиции, требовал и получил от гражданина, в отношении которого расследовал уголовное дело, взятку в сумме 3 тыс. грн. за переквалификацию дела с целью смягчения наказания.

Против задержанных милиционеров прокуратура возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки).