Украина медлит с постройкой завода по выпуску ядерного топлива

Строительство в Украине завода по производству ядерного топлива по российской технологии может не начаться. Рассмотрение этого вопроса затягивается украинскими властями, также как и подписание долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для украинских АЭС, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент ОАО "ТВЭЛ" Василий Константинов.

Российский производитель ядерного топлива "ТВЭЛ" поставляет топливо на все атомные станции Украины. В протоколе апрельской встречи премьер-министров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко было дано поручение подписать долгосрочный контракт на поставки топлива до 15 июля 2009 года, но документ до сих пор не подписан.

"Корпорация "ТВЭЛ" вела переговоры с НАЭК "Энергоатом" (Украина), рассчитывая продолжить стратегическое партнерство. Только с апреля текущего года было проведено семь рабочих встреч, на которых удалось договориться по всем коммерческим и техническим вопросам. За три недели до срока исполнения поручения глав правительств (до 15 июля) "ТВЭЛ", пойдя навстречу украинской стороне, согласовало основное ее требование, а именно взаимосвязь объемов поставок ядерного топлива с пуском завода по его производству на территории Украины. Таким образом, мы сняли все вопросы и предложили подписать контракт еще 8-10 июля. Более того, по информации прессы, украинский "Энергоатом" со своей стороны также направил все документы на согласование в свой кабинет министров. Однако, ответа как не было, так и нет", - сказал Константинов, отметив, что "срыв срока выполнения поручения премьер-министров - ответственность украинских властей".

"Можно только выразить сожаление, что "Энергоатом" не получил хороший контракт, а проект по созданию производства ядерного топлива в Украине на базе проверенных российских технологий может вообще не начаться", - сказал Константинов.

Украина добывает уран, однако не имеет мощностей для его обогащения. Ядерное топливо для украинских АЭС поступает от российской корпорации ТВЭЛ, срок действующего соглашения истекает в 2010 году.

30 марта 2008 г. НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали в Киеве контракт на поставку ядерного топлива. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.