Россия боится потерять украинский атомный рынок – эксперт

Негативная реакция российских политиков и экспертов на подписание контракта между НАЭК «Энергоатом» и американской компанией Westinghouse на поставку партии ядерного топлива для Южно-Украинской АЭС вызвана нежеланием России терять огромный атомный рынок Украины и иметь на нем конкурента.

Такое мнение высказала эксперт Центра Разумкова Ольга КОШАРНАЯ в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 13 (692) 5-11 апреля 2008).

«Реакция РФ на подписание контракта НАЭК–Westinghouse, по большому счету, похожа и на ее реакцию на наш ПДЧ. Мы еще не вступаем в НАТО, а только готовимся, и неизвестно, вступим ли, но уже наш северный сосед по континенту грозит направить ракеты с ядерными боеголовками на нас», - отметила эксперт.

«Мы еще не перешли к коммерческому использованию американского топлива на наших АЭС, а только проводим исследования, по итогам которых Госатомрегулирования Украины выдаст или не выдаст разрешение на его использование, а нас уже пугают всеми мыслимыми и немыслимыми катастрофами на наших ядерных энергоблоках», - добавила она.

По словам эксперта, это происходит потому, что Россия не хочет терять украинский атомный рынок и иметь на нем конкурента.

О.КОШАРНАЯ напомнила, что Украина является крупнейшим потребителем российского топлива, принося почти половину годовой валютной выручки компании «ТВЭЛ» - монопольного поставщика ядерного топлива на все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Как сообщал УНИАН, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ считает опасным экспериментом и политической акцией контракт НАЭК "Энергоатом" с американской компанией Westinghouse о возможных поставках в 2011-2015 годах ядерного топлива для Южно-Украинской АЭС.

По словам А.КЛЮЕВА, американское топливо до сих пор не лицензировано в Украине. Он подчеркнул, что эксперимент по использованию американских топливных сборок на Южно-Украинской АЭС еще не завершен, поэтому пока нет подтверждения безопасности их работы на наших реакторах, не рассчитанных на такое топливо.

А.КЛЮЕВ также считает, что контракт, который подписан накануне визита в Украину Президента США Джорджа БУША, скорее «политическая акция».

Справка УНИАН. НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали 30 марта в Киеве контракт на поставку ядерного топлива.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

Также «Энергоатом» будет иметь право досрочно прекратить действие контракта в случае массового технического отказа топлива Westinghouse.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».