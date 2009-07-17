Крым может стать пилотным проектом в рамках “Восточного партнерства”

Крым может стать пилотным проектом в рамках регионального аспекта сотрудничества Украины и ЕС по программе “восточное партнерство”.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил премьер-министр Автономной Республики Крым Виктор ПЛАКИДА.

“Комиссар (ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства – УНИАН) Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР подтвердила сегодня, что в рамках программы “Восточное партнерство” Крым рассматривается как пилотный проект”, - сказал он.

“Мы это поддерживаем”, - добавил премьер Крыма, отметив, что автономия быстрее, чем другие регионы Украины, может стать самодостаточной, как в вопросе наполнения бюджета, так и в вопросах реализации социальной и экономической политики. Но для этого Крым должен тесно сотрудничать с Европейским Союзом.

В.ПЛАКИДА также сообщил, что в ходе сегодняшнего визита в Брюссель делегация Крыма провела ряд встреч, в том числе с Генеральным секретарем Комитета регионов, комиссаром Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и представителями европейского бизнеса. В состав делегации, кроме В.ПЛАКИДЫ, входили министр строительной политики и архитектуры Владимир НИКОЛОВ, Ялтинский городской председатель Сергей БРАЙКО, вице-президент фирмы “ТЭС” Сергей БЕЙМ, председатель правления ОАО “Завод “Фиолент” Александр БАТАЛИН, заместитель председателя правления ОАО “Крымэнерго” Виктор КАЛАШНИКОВ, заместитель директора по научным вопросам Института возобновляемой энергетики НАНУ Степан КУДРЯ.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге состоялся учредительный саммит программы “Восточное партнерство” – нового инструмента сотрудничества ЕС со странами – восточными соседями. Одним из аспектов этой программы является развитие регионального сотрудничества.