Начался Рождественский пост. Зачем он нужен?

28 ноября у православной и греко-католической церкви начался Рождественский пост.

Этот пост еще называют Филипповым, так как начинается он 28 ноября - на следующий день после памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост менее строгий, чем великий, поэтому, по уставу, положена и рыба в субботу, воскресенье и все большие праздники. Меру поста верующие определяют со священником, ослабляется пост для больных, беременных, детей.

Но главный смысл поста – не в голодании. “Истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления", - напоминает святитель Иоанн Златоуст. Цель его - помочь людям стать хоть немного более хорошими или хоть немного менее плохими.

Когда к одному старцу пришла женщина, работавшая в системе общепита, и пожаловалась, что по долгу службы ей нужно пробовать все блюда, в том числе и скоромные. На это старец ответил ей: «Все ешьте. Только людей не ешьте».

Простить застарелую обиду и примириться с обидчиком, подавить в себе раздражение, еще раз удержаться и не сказать о ком-то плохо, перебороть себя и все-таки не обсудить коллегу, уделить побольше времени родителям, посмотреть по телевизору только программу новостей - вот такими маленькими шажками и проходится весь путь поста, а когда оступится человек, ведь без Бога душу не очистишь - значит - на исповедь, каяться перед Ним за все ошибки, чтобы потом было легче исполнить все невыполнимое.

Рождественский пост отличается от Великого поста, он не омрачен воспоминанием о трагических событиях из жизни Спасителя - он весь как восходящая и возрастающая радость.

РИА "Новости"