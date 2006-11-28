СНГ, ЕЭП, ЕС, НАТО: время обнимать, и время уклоняться от объятий

Украина должна будет определяться по поводу своего участия в СНГ тогда, когда она подойдет к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК в интервью журналистам.

В то же время он отметил, что путь Украины в ЕС длительный. “На этом пути Украина может быть членом СНГ и даже участницей ЕЭП в части, не противоречащей ее участию в ЕС”, - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

В то же время он отметил, что когда Украина подойдет к вступлению в Европейский Союз и НАТО, “очевидно, накануне встанет вопрос нашего участия в СНГ”.