Крымская милиция раскрыла убийство члена ОПГ ”Сейлем”

Управлением по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Крыму раскрыто еще одно резонансное преступление прошлых лет - убийство члена банды "Сейлем". Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей крымского главка МВД.

По информации крымской милиции, 15 мая 1994 года в Симферополе, на улице Морозова,13 возле своего дома был обнаружен с многочисленными огнестрельными ранениями труп одного из активных членов организованной преступной группировки "Сейлем" - О.Новицкого, 1963 года рождения.

В октябре текущего года сотрудниками УБОПа был установлен и арестован исполнитель этого заказного убийства - один из бывших членов ОПГ. В ходе следствия он полностью сознался в содеянном. Также удалось установить, что данное преступление он совершил совместно с другим членом преступной группировки, который погиб в бандитских разборках в 1996 году. В этом же году был убит и заказчик данного преступления.

Следствие по делу об убийстве О.Новицкого завершено и в конце ноября передано на рассмотрение в суд.

Напомним, в 90-х годах прошлого века ОПГ "Сейлем" была одной из самых мощных преступных группировок в Крыму. Банда "Сейлем" конкурировала на полуострове с ОПГ "Башмаки" и "Имдат".