Что такое ”особый период” и как с ним бороться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О функционировании топливно-энергетического комплекса в особый период».

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины (УНИАН: соответствующий закон Верховная Рада приняла 2 ноября 2006 года).

Данный закон определяет правовые и организационные принципы функционирования топливно-энергетического комплекса в особый период.

Закон регулирует отношения, которые возникают в связи с производством, передачей, поставкой и использованием энергоносителей в особый период предприятиями, учреждениями и организациями топливно-энергетического комплекса независимо от форм собственности, и их взаимодействие с органами государственной власти, Вооруженными силами Украины и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами местного самоуправления, органами управления по делам гражданской обороны и сил гражданской обороны, а также предприятиями, учреждениями и организациями отраслей национальной экономики, которые наступают с введением особого периода.

Закон не приводит определения термина «особый период». Однако такое определение приводится в Законах Украины «Об обороне Украины», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и употребляется также в Законах Украины «Об электроэнергетике», «О функционировании единой транспортной системы Украины в особый период».