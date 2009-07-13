Газовые контракты с Россией станут фатальными для 6 предприятий?

Химические предприятия Украины оказались на грани остановки, поскольку производить аммиак и аммиачную селитру при нынешнем уровне цен на газ нерентабельно. Об этом сегодня пишет «Комсомольская правда в Украине».Если ситуация не изменится, то страна может остаться без собственных удобрений, пишет издание.

По мнению «КП», газовые договоренности правительства Украины с Россией, которые премьер-министр назвала самыми успешными за всю историю взаимоотношений с «Газпромом», могут оказаться фатальными для черкасского завода «Азот», горловского концерна «Стирол», Одесского припортового завода, «Днепроазота», «Ривнеазота» и северодонецкого объединения «Азот». Указанные предприятия потребляют газ как основное сырье, его доля в себестоимости производимых удобрений составляет от 60 до 80 процентов.

Издание констатирует, что в настоящее время украинский рынок наполнен российскими удобрениями, в то время как украинские производители не имеют возможности конкурировать с импортом из-за неравных цен на газ. Российская промышленность получает газ в среднем по 70 долларовза тыс. кубометров, в то время как украинская в 5 раз больше – по 318 долларов за тыс. кубометров. При этом отечественные заводы вынуждены дополнительно оплачивать введенные правительством Юлии ТИМОШЕНКО надбавки, призванные спасти от миллиардных долгов государственную компанию «Нафтогаз Украины», в то время как самих химиков Кабинет министров отказался защитить от более дешевого импорта с помощью заградительных пошлин, отмечает «КП».

При этом украинские химики также не имеют возможности заместить потерю внутреннего украинского рынка экспортом продукции. Стоимость природного газа, которая является главным критерием конкурентоспособности, в Украине на 30% выше среднеевропейской. Усугубляет положение химических предприятий отказ правительства в течение последних 6 месяцев возвращать экспортный НДС, что мотивируется дефицитом госбюджета. Также в ближайшие месяцы не предвидится увеличения спроса на удобрения, пишет издание.

По мнению «КП», отсутствие оборотных средств у производителей азотных удобрений приводит к необходимости массовых сокращений. Всего под угрозой потери работы в настоящее время находится более 20 тысяч работников химпрома, большая часть из которых уже сегодня вместо работ по специальности заняты в профилактических ремонтах и уборке территории. Местные центры занятости Ровно, Северодонецка, Горловки и других городов констатируют невозможность трудоустроить даже первую волну увольнений. Решением проблемы станет лишь немедленное существенное снижение цен на природный газ, считает издание.

Как сообщалось, по данным Европейского совета химической промышленности о ценах для ведущих производителей азотных удобрений в странах Европы и Северной Америки, стоимость природного газа для предприятий химической отрасли Украины, производящих азотные удобрения, в июне на 30% превышала аналогичный показатель их конкурентов в странах Евросоюза, на 40% - в странах Северной Америки, и в 2,2 раза – российских азотных предприятий.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Согласно договоренностям, Украина получила скидку в размере 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляла 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

В соответствии с контрактом, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, втором квартале 2009 года - 270,95 долл. за 1 тыс. куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать Украине газ по рыночной европейской цене без скидок.