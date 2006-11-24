В России впервые пройдут панихиды по жертвам Голодомора

В ряде городов России в субботу впервые пройдут поминальные службы по всем погибшим в результате массового голода на Украине и в других республиках бывшего СССР в 1930-х годах.

"В Москве панихида по жертвам голодомора состоится в Богоявленском (Елоховском) соборе. Начало богослужения - в 11 часов утра", - сообщил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, который возглавит службу.

По его словам, в храме будут присутствовать посол Украины в России Олег Демин, представители Римско-Католической Церкви, российской и украинской общественности.

Панихиды 25 ноября отслужат также в Тюмени, Краснодаре и Воронеже, где компактно проживают украинцы. В ОВЦС сообщили, что эти мероприятия проводится по просьбе украинского посольства.

На Украине же и в ряде заграничных приходов Московского патриархата, имеющих значительную украинскую диаспору, панихиды по жертвам массового голода в этот день стали уже ежегодной традицией.

РИА "Новости"