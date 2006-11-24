Главная новогодняя елка Украины засияет 23 декабря

Главная новогодняя елка Украины засияет на Площади Независимости 23 декабря.

Об этом сказано в распоряжении Киевской городской государственной администрации "О проведении общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий”, подписанном вчера мэром города Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. Текст распоряжения содержится на официальном веб-портале городских властей.

23 января засветятся также все другие новогодние елки столицы.

Монтирование главной елки Украины на Майдане Незалежности, согласно плану мероприятий по подготовке к новогодним празднованиям, планируется начать 12-15 декабря.

Как сообщали городские власти, в этом году елка в центре столицы будет 35 м высотой и будет собрана из 250-300 маленьких елок. Будет сделан новый светодиодный дизайн елки. Планируется разработать новую верхушку и сделать более разнообразным ассортимент игрушек. В целом елка будет украшена более чем 300 видами игрушек. Среди новых игрушек рассматриваются варианты поросят, поскольку, согласно восточному календарю, 2007 год - год огненно-красной свиньи.

Работы по установке елки и декоративному оформлению города, по предварительным подсчетам, будут стоить около 500 тыс. грн.