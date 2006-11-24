Митинг предпринимателей возле Секретариата Президента

27 ноября с 9.00 до 13.00 возле Секретариата Президента Украины состоится митинг в защиту прав предпринимателей, арендующих помещения у национальной Академии наук Украины, сообщает www.sprotiv.info.

Митингующие передадут письмо Президенту Украины Виктору Ющенку с обращением остановить незаконные действия народного депутата Л. Кириченко (фракция Партии регионов) и ее близких родственников в отношении государственного имущества Академии наук Украины.

29 ноября 2006 года с 9 до 17 часов в защиту прав предпринимателей, арендующих помещения у национальной Академии наук Украины также состоится митинг возле Высшего хозяйственного суда Украины (ул. Копыленко, 6).