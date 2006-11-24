Партия регионов приготовила закон о 10-процентном русском языке

В ближайшее время фракция Партии регионов внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о языках, который предусматривает введение региональных языков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ сегодня во время интернет-конференции.

По его словам, этим законопроектом будет предусматриваться, что на любой территории Украины, где не меньше 10% граждан считают русский язык родным, русский язык может получить статус регионального.

Депутат прогнозирует, что борьба вокруг этого вопроса в сессионном зале парламента будет острой. «Но мы с этого пути не сойдем», - заявил Е.КУШНАРЁВ.

По его словам, сейчас для того чтобы предоставить статус русскому языку второго государственного языка, нет возможности. Он напомнил, что необходимо вносить изменения в Конституцию Украины, для чего нужны 300 голосов депутатов. «При сегодняшнем составе Верховной Рады это невозможно», - подчеркнул Е.КУШНАРЁВ.