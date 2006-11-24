Земли в Киеве уже нет?

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что земля в столице «раздерибанена предыдущей властью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Нам уже достался Киев, в котором вся земля, которая могла бы быть продана, ее уже, как говорят, раздеребанили задолго до нас», - сказал О.ДОВГИЙ.

Он отметил, что сейчас перед властью города стоит вопрос о выделении маленьких сегментов столичной земли, которая, возможно, может быть необходима для использования в интересах города. В связи с этим руководство города намерено отдавать эти земельные участки в краткосрочную аренду и за счет этого получать поступления в бюджет.

О.ДОВГИЙ еще раз подчеркнул, что те, кто хочет купить свободные земельные участки, могут сделать это только через аукцион. О.ДОВГИЙ сообщил, что 7 декабря на заседание сессии Киевского городского совета будет вынесен пакет земельных вопросов. Среди всех запланированных в повестку дня их будет чуть меньше половины. Продаваться земля будет только тем лицам, которые имеют свое имущество на этой территории. Это, по его словам, дела, которые оформлялись уже несколько лет и, наконец, они выносятся на рассмотрение сессии, но если на земельных участках не будет какого-то имущества или дома, то участок обязательно будет выставляться на аукцион.

По информации О.ДОВГОГО, на сессию Киевсовета 7 декабря будут выноситься около 10 вопросов о выделении физическим лицам, согласно законодательству, земельных участков. Речь идет о земельных участках 6-10 соток на окраинах города, это тоже дела, которые оформляются длительное время.

О.ДОВГИЙ также сообщил, что на этой сессии планируется принять положение о прохождении градостроительной документации, которая сделает этот процесс более прозрачным, значительно проще и эффективнее.